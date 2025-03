Tegemist on lisahüvega ameti töötajatele, mis tagab neile arsti juurde pääsemise väljaspool tervisekassa järjekorda. Kõikidel palgatöötajatel on tervisekassa ravikindlustus, kuid järjekorrad eriarsti juurde on sageli kuudepikkused. Lisaks peab selleks saama saatekirja perearstilt.