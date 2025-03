Uue projekti koguinvesteering on 7,5 miljonit eurot.

«Riia koos ümbritsevate omavalitsustega on Baltimaade suurim tõmbekeskus – piirkonnas elab üle miljoni elaniku. Arendaja vaates on Riia puhul tugevaks plussiks sealne arendusega seotud protsesside menetluskiirus, mis on oluliselt ajaefektiivsem kui Tallinnas,» ütleb Kaamos Kinnisvara tegevjuht Taimo Murer.