Lääne raha ootab Ida-Euroopasse tulekuks Ukraina rahu

Ligi veerand sajandi eest räägiti palju konvergentsi­efektist. Keerulise mõiste taga on lihtne loogika – Ida-Euroopa kasvab vaesusest välja, ronib lähemale Lääne-Euroopa tasemele. Eeldati, et kui siinkandis kasvab majandus kiiremini, saavad inimesed rikkamaks ja ettevõtete kasvades teevad seda ka aktsiate hinnad. Lihtne ja arusaadav idee.

Vahepealses võlakriisis hakkasid küll Lõuna-Euroopa riigid selg ees vastu tulema, ent siiski käis umbes 2007. aastani reibas pidu, mille lõpetas USAst veerema hakanud üleilmne finantskriis. Eriti valusa löögi saigi Ida-Euroopa. Meie verisulis II samba fondid ratsutasid edukalt buumi laineharjal, aga muutunud oludes jäädi liigselt oma piirkonna kompetentsi kinni ja lasti palju tuulde. Lääne investorid kandsid suuri kaotusi ja Ida-Euroopa muutus sõimusõnaks. Suur osa lääne institutsionaalsest kapitalist lahkus – jäid väikeinvestorid ja kohalikud pensionifondid. Üsna sarnane lugu kui Balti aktsiaturgudel, erinevus on vaid selles, et Ida-Euroopas on erinevalt Baltikumist suuri ettevõtteid.