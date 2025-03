Paariaastane langus röövis iga eestlase kohta 5000 eurot

«Arvestades aga, et 2022. aasta tiputasemelt on Eesti SKT kukkunud 5,4 protsenti ja ühe elaniku kohta koguni 8,3 protsenti, siis võrreldes võimetekohase kahe-kolmeprotsendilise aastakasvuga on meie rikkus ühe elaniku kohta selle ajaga võrreldes 14–17 protsenti väiksem. See on ühe inimese kohta kuni 5000 eurot vähem, kui võinuks olla.»