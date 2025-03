AS Valio Eesti tegevjuhi Maido Solovjovi hinnangul on tööstuse kõige suuremaks probleemiks kõrged energiahinnad, mille leevendamiseks pole valitsus suutnud viimaste aastate jooksul midagi ära teha.

Majandus- ja kommuni­katsiooni­ministeerium teatas neljapäeval reipalt, et Eesti kaupade ekspordihinnad tõusid ajaloo kõrgeimale tasemele. Kuid see tähendab, et Eesti toodete hinnad on nii kõrgel, et toodang võib kaotada konkurentsivõime.