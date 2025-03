Trump: peame Venemaaga asju ajama, neil on kõige suurem maatükk

«Peame Venemaaga asju ajama. Neil on suurim maatükk, kaugelt suurem kui Hiina. Neil on 11 ajavööndit. Saate lennata läbi 11 ajavööndi ühest servast teise. Neil on väga väärtuslik maa. Nüüd on meil Ukrainaga maavarade tehing, nii et vähemalt saame öelda, et saime raha tagasi ja saame midagi ära teha. Me saame 350 miljardit dollarit. Biden andis raha lihtsalt ära nagu loll,» ütles Trump.