LAHTISED PANEELID Tesla kutsub taas tagasi tuhandeid sõidukeid

Cybertrucki tagasikutsumine lisandub juba varasematele probleemidele, mis on mudelit saatnud alates turuletoomisest. Kuigi Tesla ei avalikusta Cybertrucki müüginumbreid eraldi, näitavad analüütikute hinnangud, et see tagasikutsumine puudutab suurt osa seni toodetud sõidukeid.

See tagasikutsumine on järjekordne takistus Tesla jaoks, kelle aktsia on sel aastal kaotanud ligi poole oma väärtusest. Ettevõte seisab silmitsi suureneva konkurentsiga elektrisõidukite turul, vananeva mudelivaliku ja kriitikaga tegevjuht Elon Muski vastu, kelle poliitilised otsused on tekitanud tarbijates rahulolematust.