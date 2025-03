Ettevõtluskontoga on liitunud enam kui 30 000 inimest

Ettevõtluskonto on eraisikutele mõeldud bürokraatiavaba ja soodne võimalus tegutseda ettevõtjana. Kui üldiselt on ettevõtlusega alustajate peamiseks mureks kõik maksudega seonduv, siis ettevõtluskontoga seda muret pole – kõik käib automaatselt ning igasugune raamatupidamiskohustus puudub, teatas LHV.

Viimase kahe aastaga on ettevõtluskonto kasutajate arv kolmekordistunud ning tänaseks on aktiivseid kasutajaid ligi 30 000. LHV erakliendi segmendi valdkonnajuhi Violetta Platonova sõnul on ettevõtluskonto ajas aina laiemat kasutust leidnud, seda nii kasutajate arvu kui ka tegevusvaldkondade mõistes.