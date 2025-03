Maakler: hindamisakt ei näita alati turu tegelikku olukorda

Täna on olukord aga vastupidine ning tihti tulevad hindamisaktid vanade tehingute põhjal kõrgemad kui on praegune reaalne turuväärtus. Kuna müügiperioodid on pikenenud, siis on hindamisaktide aegumine veelgi tõsisem probleem.

«Harvad pole juhtumid, kui müüki alustatakse hindamisakti väärilise summaga, aga huvi on täiesti null ning hinda peab hakkama langetama. Soovitan lähtuda hetke turuolukorrast ning hinda konsulteerida spetsialistiga. Hindamisakt on siiski informatiivne dokument ning lõpliku hinna määrab ostja ja müüja kokkulepe,» ütleb Juhanson.

Seega ei ole hindamisakti tellimine müüki alustades oluline. Endiselt on see aga vajalik laenu võtmisel, kuna on dokument, mis näitab, kas vara on likviidne ning kas ostja ja müüja poolt kokkulepitud hind vastab summale, mille ulatuses on pank nõus laenu andma.