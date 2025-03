Arendaja: esimest korda kasvab Riia korteriturg Tallinnast kiiremini

Juba kuus aastat tagasi Läti turule sisenemiseks ettevalmistusi alustanud Invego on viimase kahe aasta jooksul alustanud nelja elurajooni ehituse ja müügiga. «Me nägime, et Riia kinnisvaraturul on väga korralik kasvupotentsiaal ning me tahame sellest kasvust osa saada,» räägib Vähi ning lisab, et tänaseks on ettevõttel Läti pealinnas ja selles lähiümbruses tööd vähemalt kümneks järgmiseks aastaks.