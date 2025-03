MKM: Eesti kaupade ekspordihinnad tõusid ajaloo kõrgeimale tasemele

Hinnatõus töötlevas tööstuses oli veebruaris sarnane eelmisele kuule, jätkuvalt oli positiivne ekspordihindade kiirem kasv võrreldes tootja- ja impordihindadega, mis näitab, et Eesti ettevõtete toodang on konkurentsivõimeline eksporditurgudel ka siis, kui tootmise sisendhinnad kasvavad, sest väliskliendid on valmis ostma kaupu ka kõrgema hinnaga, ütles MKM-i analüütik Karel Lember.