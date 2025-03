Luminor: majanduskasv jääb tänavu tagasihoidlikuks, kuid hinnatõus püsib kiire

«Käesoleval aastal on Eestis oodata ühe protsendilist majanduskasvu, mis keerulistel aegadel võiks üldjuhul meie jaoks loomulik olla. Arvestades aga, et 2022. aasta tiputasemelt on Eesti SKT kukkunud 5,4 protsenti ja ühe elaniku kohta koguni 8,3 protsenti, siis võrreldes võimetekohase 2–3 protsendise aastakasvuga on meie rikkus ühe elaniku kohta selle ajaga võrreldes 14–17 protsenti väiksem. See on ühe inimese kohta kuni 5000 eurot vähem, kui potentsiaalselt võinuks olla,» rääkis Uusküla.