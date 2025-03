Kõrgeimad palgapakkumised: missuguste oskuste eest pakutakse suurimaid palkasid?

Kõrgeimat palka pakuvad tööandjad IT- ja müügisektori töötajatele, kus palgapakkumised ulatuvad 10 000 euroni ja kõrgemalegi. Kui müügisektoris on kõrge palk seotud müügiboonustega, siis IT-sektoris pakutakse niisugust palka spetsiifilistel ametikohtadel.

«Ootuspäraselt eeldatakse sellistel IT ametipositsioonidel kandideerijatelt põhjalikke programmeerimisoskuseid (Java, Python, C++) ja ka pilvetehnoloogiate alaseid teadmisi (AWS, Azure, Google Cloud),» selgitas CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler, kes lisas, et keeleoskustest on hädavajalik inglise keele oskus, millele lisandub aeg-ajalt ka eesti keele oskus.