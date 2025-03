Paari kuu pärast tuleb Eestis uus maks - aga keegi ei tea veel, kuidas seda maksma peaks

Elering kinnitas, et veebruaris jäid vastavad kulud alla 5,31 euro megavatt-tunni kohta. Hea uudis on see seetõttu, et varsti kirjutatakse see kulu meie elektriarvetele. Kuna sagedusreserve osteti esimest korda ning veebruar on reeglina külm ja tuulevaene, oli karta suuremat rahalist pauku, kuid seda ei tulnud.