Euroopa Parlamendi miinimumpalga direktiiv seab Eestile eesmärgi tõsta kollektiivlepingutega kaetud töötajate osakaalu 80-potsendini, kuid eelnõust on välja jäetud seal algselt olnud võimalus reguleerida paindlikku tööaega just kollektiivlepingute kaudu ning see on ametiühingute hinnangul vastuolus direktiivis oleva töötajate kaitse tugevdamise eesmärgiga.