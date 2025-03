Circle K: nõrgenev dollar aitab meie piirkonna jaoks nafta hinda alla tuua

Alates USA presidendi Donald Trumpi ametisse astumisest jaanuaris on dollari kurss nõrgenenud euro vastu enam kui viis protsenti ning kui selline trend jätkub, aitab see euroalas kütusehinda madalamana hoida. Lisaks on ootuspärane, et nafta hinda sunnib allapoole tariifipoliitikast mõjutatud USA majanduse käekäik ning teisalt suurenev pakkumine naftaturul.