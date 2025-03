Värskest Postimehe ostukorvide hinnavõrdlusest selgub, et jaekettide hinnad pole sugugi paigal püsinud. Omanikku on vahetanud kõige kallim ja odavam ostukorv ning lisaks on kerkinud ka ostukorvide hinnavahe.

Kui veel märtsikuu alguses oli kõige kallima ja kõige odavama ostukorvi hinnavahe 7,23 eurot, siis seekord on juba 8,06 eurot ehk kallima ja odavama ostukorvi hinnavahe on suurenenud 83 sendi võrra.

Kui kuu alguses kuulus kõige kallima ostukorvi tiitel Selverile, siis nüüdseks on see taas omanikku vahetanud ja kallima ostukorviga paistab silma Rimi. Võrreldes eelmise korraga on Rimis korvi hind kerkinud 65,05 eurolt 65,83 euroni – ehk hinnatõus on olnud vaid 78 senti. Rimi ostukorvi võis kergitada ka teistest ca 2 korda kallim kodujuust.