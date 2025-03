Kogu info ühest kohast: Notarite Koda avas uue pärimisteemalise veebilehe

«Uuringust selgus, et pärimisteemaline teave on erinevate allikate vahel, sageli vastuoluline ja juriidiline terminoloogia tekitab pigem küsimusi kui selgust, mistõttu satuvad inimesed tihti segadusse,» selgitas ELVLi tegevdirektor Veikko Luhalaid. «Kuna pärimisküsimused puudutavad paljusid inimesi ja seda just keerulistel hetkedel, on oluline, et teave oleks kergesti kättesaadav ja üheselt mõistetav.»

Rahuliku südamega notari juurde

Merle Saar-Johansoni sõnul näitab notarite kogemus, et sageli tunnevad kliendid notaribüroosse tulles hirmu näida rumalana ja seetõttu ei julge nad ka notarile pärimisteemalisi küsimusi esitada. «Kuigi notarid ei eelda, et kliendid on teinud õigusvaldkonnas ise eeltööd ja infot kogunud, siis on see oluline inimeste enda jaoks. Uus veebileht aitab inimesel notari juurde saabuda rahuliku südamega, sest ta tunneb, et tal on juba vajalik taustateadmine teemast olemas,» lisas ta.