Teeme selgeks: mida pead investorina LEI-koodi kohta teadma?

LEI-koodi ei saa taotleda või pikendada siis, kui ettevõttel puudub õiguslik staatus või on probleeme muude andmetega: näiteks kui need on ebatäpsed või puudulikud.

Kui kallis see on?

LEI-koodi saamise hind sõltub teenusepakkujast ja vahel ka riigist: tavaliselt jääb see vahemikku 45–120 eurot aastas. Kuna LEI-koodi registreerimisagente on erinevaid, sõltubki selle hind teenusepakkujast. Hinnad erinevad, sest ettevõtetel võivad samuti olla erinevad kulud: näiteks sõltuvalt tööjõukuludest, sest iga taotluse peavad inimesed füüsiliselt ise üle kontrollima. LEI-koodi hind sisaldab tavaliselt ühekordset registreerimistasu ning iga-aastast tasu. Kuna viimane on investorite jaoks iga-aastane väljaminek, tuleks ettevõtte alt investeerides selle kuluga arvestada ning arvutada läbi, kas ja kui mõistlik juriidilise isikuna investeerimine on.

Kuidas selle soetada saab?

Kuna LEI-koodi vahendavaid asutusi on mitmeid, võib tekkida küsimus, milline neist valida ja kas teenusepakkuja on päriselt usaldusväärne. Volitatud asutuste nimekiri on olemas näiteks GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel. Samuti tasub jälgida, et asutuse kodulehel oleks olemas ametliku registriagendi tunnused. Üldiselt on registriagendid kontrollitud ning inimesed leiavad enda jaoks sobiva variandi lihtsa veebiotsinguga. Tasub aga meeles pidada, et kvaliteetseid või paremini toimivaid LEI-koode pole olemas: kõik väljastatavad LEI-koodid on võrdväärsed, erinevusi võib olla vaid hinnas ja taotlemisprotsessi mugavuses.

LEI-koodi taotlemiseks tuleb esitada juriidilise isiku nimi, registreerimisnumber, aadress ja muu põhiteave. Mõndadel lehtedel piisab taotluse alustamiseks ka vaid ettevõtte nimest või registrikoodist – ülejäänud andmed leiab süsteem ise äriregistrist. Lisaks võib olla vaja esitada andmeid ettevõtte omandistruktuuri kohta. LEI-koodi saab ette soetada kuni viieks aastaks.