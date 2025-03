Investorid ostavad Lightyearis hoogsalt Euroopa kaitsetööstuse aktsiaid

Lisaks on üle Euroopa selgelt näha huvi kaitsetööstuse vastu. Viimaste kuude enimküsitud uued fondid on just suured kaitsetööstuse fondid, millest esimesed kolm on nüüd ka Lightyearis saadaval. «Lisaks nõutud fondidele, näeme üle Euroopa kaitsetööstust ka enim ostetud aktsiate seas – ostetuimate instrumentide esikümnes on nüüd uute nimedena näiteks prantslaste Thales ning sakslaste Rheinmetall. Viimane on investeeritud varade mahult eestlaste ostetuim üksikaktsia märtsi esimeses pooles.»