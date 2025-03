Elektrilevi soovib hinda tõsta

Hinnatõus on tingitud põhivõrguettevõtte ülekandeteenuse sisseostuhindade tõusust ja võrguteenuse edastusmahu langusest, teatab Elektrilevi.

Elektrilevi on esitanud konkurentsiametile võrgutasu muudatuse taotluse, seoses põhivõrgu ettevõtte ülekandeteenuse sisseostuhindade tõusuga. Elektrilevi võrgutasudes kasutatakse siiani ülekandeteenuse hinnakirja, mis kehtis kuni eelmise aasta lõpuni. Ülekandeteenuse hinnamuutus toimus jaanuaris ja toimub ka alates 1. juulist. Seetõttu tekib Elektrilevile igakuiselt 0,5 mln eurot kulu, mida kehtiv tariif ei kata.

Samas on võrguteenuse müügimaht langenud ja on viimastel aastatel olnud enam kui kolme protsendi võrra madalam, kui on kajastatud kehtivates võrgutasudes.