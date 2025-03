Sotsiaalmeedia uurija: töötud üritavad läbuvideotega raha teenida

TikTokis toimuvad ööpäev läbi otseülekanded, kus inimesed tarbivad meelemürke, räuskavad ja vägivallatsevad. Paljudele selliste videote tegijatele on see ka rahateenimise viis, sest vaatajaid jagub neile otseülekannetele sadade kaupa.

«Me elame sellises huvitavas hetkes, kus tähelepanu on kõige tähtsam ressurss ja see, millele inimesed oma tähelepanu annavad, olgu see kasvõi õhku ahmiva ajav hüüatus, et ma ei suuda uskuda seda, mida ma vaatan, siis sinna koondub ka majanduslik kapital, see on võimalik rahaks muuta,» selgitas sotsiaalmeedia uurija Maria Murumaa-Mengel.