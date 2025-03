EKSPERT SELGITAB Mis on USA strateegiline bitcoin'i hoidla ja mida see investoritele tähendab?

President Donald Trumpi on kutsutud USA esimeseks krüptopresidendiks ning juba loetud nädalate jooksul alates ametisse astumisest on ta võtnud pealtnäha suuri samme krüptovarade edendamiseks. Ometi ei ole turg nendele sündmustele sugugi positiivselt reageerinud – bitcoin on alates Trumpi ametisse astumisest langenud umbes 20 protsenti ja teised krüptovaluutad kohati rohkemgi. Põhjuseid selleks on mitmeid: liigkõrged ootused, makromajanduslikud mõjud, hiljutised rünnakud krüptobörside vastu ja palju muud.

Davidovici sõnul on Trumpi retoorikas peamiselt näha positiivseid tundeid krüptovaldkonna vastu. «Esimest korda nägime, et USA president tegeles avalikult krüptotööstusega juba enne ametisse astumist. See viitab muutusele digivarade suurema tunnustamise suunas ning nende arenevale rollile finantssüsteemis. Enam kui 50 miljonit ameeriklast omab krüptovaluutasid ning on näha, et soovitakse luua keskkonda, mis tagab vastutustundliku kasvu ja krüptovarade massilise kasutuselevõtu,» rääkis ta.