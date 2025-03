Euroopa Liit annab Eestile üle 120 miljoni euro

Eesti esitas komisjonile kolmanda maksetaotluse mullu 9. detsembril. Taotlus hõlmab 13 vahe-eesmärki ja viit lõppeesmärki, millega edendatakse kestlike transpordiliikide kasutuselevõttu, aidatakse vähendada soolist palgalõhet ja tugevdatakse Eesti tervishoiusüsteemi vastupanuvõimet. Toetatakse ka biogaasitaristu rajamist, Rail Balticu viaduktide ehitamist ning rohetehnoloogia algatusi, mille eesmärk on suurendada ressursitõhusust ja energiasäästu.

Järgmise aasta keskpaigaks on kavas ellu viia 36 rohetehnoloogia projekti. Lisaks rahastatakse Eesti digiüleminekut, muu hulgas avalike IT-süsteemide üleviimist erapilve, mis tugevdab digivastupidavust ja -julgeolekut. Need tulemuspõhised investeeringud on juba töös ning aitavad suurendada Eesti kestlikkust ja vastupidavust tulevikus.