Tehisaru arendav Eesti idufirma sai investoritelt ligi miljonilise rahasüsti

Fleetbrains keskendub lahendustele, mis optimeerivad reaalajas nii uute kui ka kasutatud autode lao- ja autoparkide haldust. «Meie lahendus prognoosib reaalajas, millal, täpselt milliseid ja millise hinnaga on ettevõtetel täna kõige tulusam osta või müüa sõidukeid või oma fleet'i ehk sõidukiparki, et teenida võimalikult suurt kasumit. Näiteks tuvastab süsteem mudeliversioonid või konfiguratsioonid, mille järgi on turul suurem nõudlus, aga ka need autod, millel on risk jääda ladudesse seisma,» selgitas Martin Piirmaa, Fleetbrainsi üks asutajatest, pressiteates.