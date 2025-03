Riik hakkab liiklusregistrist kustutama surnutele kuuluvaid sõidukeid

«Seaduse muudatuse eesmärk on liiklusregistris olevate andmete korrektseks muutmine ja ajakohastamine. Liiklusregistris ei tohi olla sõidukeid, millel puudub omanik, kes selle eest vastutaks, sh kannaks vastutust rahaliste kohustuste eest, mida sõiduki kasutamise või omamisega kaasnevad,» lausus transpordiameti registriosakonna juhataja Märten Surva.

Surva lisas, et ajutiselt registrist kustutatud sõidukiga ei ole lubatud liikluses osaleda.

Juriidilisest isikust omaniku äritegevuse lõpetamine ja äriregistrist kustutamine on ette teada protsess, mistõttu paneb transpordiamet kõigile südamele, et ettevõttele kuuluvate sõidukitega tegeletaks enne äriregistri kustutamiskande tegemist.

Kui juriidilisest isikust omanik on äriregistrist kustutatud ning talle kuuluvad sõidukeid ei ole edasi müüdud või seotud omanikuvahetuse kanded teostatud, tuleb ettevõte toimingute ja tehingute tegemiseks hiljem äriregistris ennistada. Lõpetatud juriidiline isik ei ole enam juriidiliselt kehtiv ning sellise ettevõtte nimel ei ole võimalik toiminguid ja tehinguid teostada. Kuu aega pärast ettevõtte äriregistrist kustutamist kustutakse isiku nimele registreeritud sõidukid liiklusregistrist ajutiselt ning aasta möödudes lõplikult.

Pärija ei pea registreerimistasu maksma

«Palume siinkohal isikutel, kes analoogseid sõidukeid omavad või kasutavad, teha võimalikult kiiresti vajalikud toimingud. Näiteks pole peale pärimist sõiduk uuele omanikule vormistatud. Seda tuleb teha, et välistada sõiduki automaatset ajutist või lõplikku kustutamist pärast 2026. aasta 1. jaanuarit. Ajakohaste andmete Transpordiametile esitamine on seadusest tulenev kohustus. Markeerime siinkohal ära, et sõiduki pärija nimele vormistamisel ei tule pärijal tasuda antud sõiduki eest registreerimistasu,» lausus Surva.