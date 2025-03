PILDID Kelmid pakuvad Facebookis Rimi nime alt kinkekaarte

Rimi: kelmid teevad libakontosid paljudele tunnustatud firmadele

Rimi Rimi Eesti turundusjuht Marta Palm ütleb Postimehele, et nad on libakontost teadlikud ning kliendid on neile andnud tagasisidet. «Töötame selle nimel, et võtta vajalikke meetmeid ja sulgeda võltsleht nii kiiresti kui võimalik,» lausub Palm.