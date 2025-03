Ekspert hoiatab: Windows 10 edasi kasutamine soodustab andmeleket

«Windows 11-le üleminek on strateegiline samm, mis mõjutab pikas perspektiivis ettevõtte turvalisust, töö efektiivsust ja IT-kulude optimeerimist,» selgitab Telia IKT teenuste juhtimise grupijuht Alar Kurvits. «Enamik ettevõtteid on teadlikud, et Windows 10 laiendatud tugi lõppeb 14. oktoobril 2025, kuid paljud plaanivad üleminekuga tegeleda alles sügisel. See võib aga kaasa tuua märkimisväärseid riske.»

Microsoft lõpetab Windows 10 ametliku tootetoe 2025. aasta 14. oktoobril. Sellest kuupäevast alates ei pakuta Windows 10-le turvavärskendusi, uusi funktsioone ega tehnilist tuge, teatab Riigi infosüsteemide amet.

Riske on seejuures mitmeid. Kuna Microsoft on suunanud on ressursid ja arenduse Windows 11 peale ning pärast oktoobri keskpaika enam turvauuendusi ei paku, muutuvad vana operatsioonisüsteemi kasutavad ettevõtted haavatavaks pahavara ja rünnete suhtes, mis võib viia andmelekete ja süsteemi riketeni. Ka ei pruugi uuem riistvara enam täielikult toetada vanemat operatsioonisüsteemi, mis toob kaasa töö aeglustumise ja tõrked. «Windows 10 erihoolduse ja turvaparanduste haldamine muutub keerulisemaks ja kallimaks võrreldes standardse Windows 11 tugitsükliga,» nendib Kurvits.