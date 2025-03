See, mis aktsiaturgudel toimub ei ole enamasti üldse esimene asi, mida investeerimise puhul tasuks vaadata. Pigem tuleks alustada sellest, kas investoril on üldse vaba raha, mida turgudele paigutada. Lõppude lõpuks pole vahet, kas tulevikus vaatame praegusele olukorrale tagasi, kui soodusmüügile või suurema languse algusele. Kui investor investeerib raha, mille loobumiskulu on suurem, kui potentsiaalne investeeringu tootlus, siis on olenemata turu olukorrast on ikka tegu kehva investeeringuga. Võtame näiteks sellise vahva tegelase, kes otsustab nüüd «tohutu soodusmüügi» tõttu jätta lõunatel käimata ja see raha investeerida aktsiaturgudele. Oletame, et ta teeb seda nüüd iga päev, kuniks S&P 500 on oma tipu juurde tagasi jõudnud.