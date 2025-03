USA tolliameti teatel on munade sisse smugeldamine viimasel ajal järsult kasvanud, eriti Mehhiko ja USA piiril. Näiteks Mehhikos on munade hind kolmandiku USA omast, ütles ajalehele El Paso tolliesindaja Roger Maier.

USA kodumaist munatootmist on mõjutanud võitlus H5N1 linnugripiga. Kuigi linnugripp pole Ameerika Ühendriikides uus nähtus, hakkas viirus 2024. aastal nakatama ka piimakarja. USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) sõnul on linnugripi oht üldsusele endiselt madal, kuid viirus on juba nõudnud ka ühe inimese elu.