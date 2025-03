Sellepeale ütles komisjoni liige Mart Võrklaev (Reformierakond) järgmist. «Ma lihtsalt tahtsin selle CO2, ETSi väljumisentusiasmi kõrval, mida esimees siin väljendab, ka viidata sellele, et tegelikult need sajad miljonid tulu, mis tuleb sealt CO2 süsteemist, see on samuti meil eelarveraha. Selle eest me teeme nii energeetikainvesteeringuid kui neid investeeringuid, et soojustada siin kortermaju ehk et inimeste elukeskkond paraneb, elektriarved lähevad alla, avalikke hooneid korda teha. Jälle - soojem, väiksemad arved, ja nii edasi. Ehk et see on ka see, mille eest me ehitame seda nii-öelda puhtamat keskkonda. Ehk et ka ETS2 edasilükkamine tähendab seda, et see Euroopa sotsiaalfond või kuidas see täpne....mis ta nimi oli, et neid tulusid meil ka ei tule, mis olid just mõeldud siis selle võib-olla nõrgema ühiskonnaosa aitamiseks, et nende kodusid korda teha ja energiaarveid vähendada. Ehk et sellel asjal on ka väga tugev teine eelarvemõju, negatiivne.»