Gaasi börsihind kukkus järsult. Odavnemine jõuab tarbijateni aga vaid mõne sendi võrra

Gaasibörsil on hinnad veebruari tipust kukkunud tänaseks juba ligi 30 protsenti, ligi 60 eurolt alla 42 euro megavatt-tunni eest. Euroopa on teinud suuri edusamme, et vähendada oma sõltuvust Venemaa gaasist ning siia jõuab praegu vaid murdosa varasematest torujuhtmevoogudest. Samas ei ole see peatanud spekulatsioone nende naasmise üle, kuna USA president Donald Trump on suurendanud jõupingutusi sõja lõpetamiseks, kirjutas Bloomberg.