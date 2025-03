Eksperdid: laenuraha odavnemine võimaldab kinnisvarasektoril taastuda

Kuigi turg on kohanemas muutunud majanduskeskkonnaga, peavad kinnisvaraettevõtted ja investorid jätkuvalt navigeerima kõrgemate kulude, intressimäärade ning kestlikkuse nõuete vahel. Foorum toob kokku arutelud kinnisvaraga seotud valdkondadest, pakkudes ülevaateid ja praktilisi lahendusi rahvusvahelistelt ekspertidelt.

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liikme Ardi Roosimaa sõnul ootab ees keeruline aasta, kus majandus pöördub kasvule, aga turg on endiselt ettevaatlik. Sisendid kasvavad, aga ostjad ei ole valmis veel kõrgemat hinda pakkuma. Kindlustunne paraneb, aga arendajatel tuleb korraks veel vööd koomale tõmmata.

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp ütles, et kinnisvarasektori arengud peegeldavad laiemalt majanduse suundumusi – langevad intressimäärad ja stabiliseeruv tööturg loovad head eeldused kindlustunde taastumiseks, investeerimisaktiivsuse suurenemiseks ning langusperioodi seljatamiseks.

«NREF toob kokku valdkonna võtmetegijad, et arutada, kuidas need trendid kujundavad kinnisvarasektori tulevikku, sest igast eelnevast olukorrast saab kaasa võtta väärtuslikke teadmisi, kuidas kohaneda ja äri veelgi tugevamaks ehitada. Oleme alati ettevõtete jaoks olemas ja valmis kaasa mõtlema ning koos sobivaimad lahendused leidma, et toetada Eesti majandusarengut,» ütles Lepp.