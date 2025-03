Duglas ja Salon+ salongide juhid kinnitavad, et hinnamuutusi on tulnud teha eelkõige majanduslike tegurite tõttu.

Ly Carter, Duglas asutaja sõnas, et viimane hinnamuudatus nende salongides toimus paar aastat tagasi ja oli seotud käibemaksuga. «Oleme kaalunud ka väiksemaid hinnatõuse, et katta kasvavaid kulusid, mis mõjutavad kogu teenindussektorit. Meie töötajad on kõik töölepingu alusel, mis tähendab, et tagame neile sotsiaalsed garantiid ega rakenda juuksurite seas levinud koharendi süsteemi. Seetõttu peame hoolikalt jälgima hindade ja töö produktiivsuse tasakaalu – turul ei saa liialt eristuda hindadega, vaid peame eristuma teenuse kvaliteedi ja eripakkumistega,» märkis Carter.