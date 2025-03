Uuring Lõunanaabrid on käibekasvu osas märksa optimistlikumad kui Eesti ettevõtjad

Nii nagu aasta tagasi prognoosib Eestis üle 15-protsendilist käibekasvu seitse protsenti vastanutest, kuni 15-protsendilist käibekasvu näeb 66 protsenti ning käibe vähenemist 27 protsenti vastanutest. Baltimaade võrdluses on kõige optimistlikumad endiselt Leedu VKE-d, kellest käibekasvu prognoosib tervelt 84 protsenti. Lätis on vastav näitaja 81 protsenti. Leedu VKE-de kindlustunne on aegade kõrgeim ning Läti näitajad on parimad alates 2019. aastast, märkis SEB.

«Eesti puhul on hea uudis, et kindlustunne pole halvenenud, millele aitab kaasa ka eelmise aasta viimase kvartali 1,2-protsendiline majanduskasv. Edasi on alust arvata, et madalpunkt on läbitud, majandusuudised hakkavad vaikselt muutuma positiivsemaks ja see võib soodsalt mõjuda ettevõtete üldisele kindlustundele. Samas peab ütlema, et ettevõtjatele on endiselt väljakutseks suurenev maksukoormus, EL-i keskmisest kõrgem inflatsioon, kallid energiahinnad ja bürokraatia. Võib arvata, et kindlust ei lisa ka USA-st tulevad uudised tollimaksude kehtestamisest,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht ja juhatuse liige Ainar Leppänen.