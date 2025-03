Liveni rohevõlakirjade avalik pakkumine märgiti topelt täis

«Oleme pakkumise baasmahtu rohkem kui kaks korda ületava tulemusega igati rahul ning rõõmsad, et Liveni võlakirju märkisid nii suur hulk varasemaid kui ka uusi investoreid. Samuti teeb heameelt, et Livenit usaldavad väike- ja jaeinvestorite kõrval jätkuvasti ka professionaalsed investorid ja finantsasutused. Meie jaoks on see märgiks, et investorid näevad Livenit kindla ja usaldusväärse partnerina,» rääkis Liven AS-i tegevjuht Andero Laur.