Mis saab minu Roombast, kui tootja iRobot läheb pankrotti?

Hiljuti teatas ettevõte juba kauaoodatud robottolmuimejate ümberdisainimisest, kuid nüüd teatas ettevõte USA väärtpaberijärelevalvele, et ettevõtte rahaline olukord on 12 kuu perspektiivis raske. Ettevõtte on rahalistes raskustes, kuna võlg on suur, laenu on raske saada, turg on keeruline ja käive väheneb.