Kristjan Liivamägi: I pensionisammas on vaid poliitikute lubadus, mis tulevikus elamisväärset pensionit ei taga

Aasta investor Kristjan Liivamägi, kes on ka majandusteadlane ja õppejõud, rääkis Pensionipäeval, kuidas luua endale elamisväärne pension. Ta märkis enda näite varal, et tõde on karm. Ainult I sambaga ei saa tulevikus pensionipõlves nautida elamisväärset pensionit. Selleks, et pension oleks elamisväärne, tuleb juba täna ise midagi ette võtta ehk raha koguda ja investeerida.