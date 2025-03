INTERVJUU Keemikust võlakirjamaailma läinu: aktsiad meenutavad natuke nõiakunsti

Majanduskeskkonna muutuse ja raha kallinemise tõttu on olnud viimastel aastatel osadel ettevõtetel probleeme, on märgata nii koondamisi kui ka ettevõtete sulgemisi. Isegi kohalikel Balti ettevõtetel, kellel on kas avalikult kaubeldavad või turuvälised võlakirjad, on olnud murekohti võlakirjade refinantseerimisel või intresside maksmisel. See tekitab omamoodi mängupõnevust ja võimalusi turule juurde. Saadi aru, et võlakiri ei tähenda alati päris seda, et see on riskivaba investeering. On hakatud aru saama, et võlakirja puhul ei ole oluline ainult intressimäär, vaid mida sa ostad.