Peter Lõhmus: kas uue valitsuskoalitsiooni eelarvepoliitika on hea?

Maksumuudatuste eelarvemõju on senini kõlama jäänud hinnangute kohaselt umbes 250 miljonit eurot aastas. See tähendab, et riigi tulud väheneks märkimisväärselt ajal, mil riigieelarve korrastamine ning täiendava julgeolekuvajaduse rahastamine on suureks väljakutseks. Isegi nende planeeritud maksumuudatustega arvestamisel oleksime sügisese prognoosi järgi lähiaastatel vaevu suutnud jääda 3% eelarvepuudujäägi piiridesse.