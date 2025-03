«Kahjuks on tarbijavaidlused sõidukite ostu, remondi ja hoolduse osas sagedased ning need on pöördumiste osas esikümnes. Sõidukitega seotud pöördumisi oli 2024. aastal üle 300 ning kasutatud sõidukite puuduseid toodi kaebustes välja 113 juhul. Tarbijavaidluste komisjoni jõudnud teemad puudutavad peamiselt lepingust taganemist, sealhulgas varjatud puuduste teemat, loomulikku kulumist ja sõidukõlbulikkust, samuti parandamise ja asendamise nõuet, aga ka kahju hüvitamist,» kommenteeris TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.