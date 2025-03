Eesti Energia laenureiting langes rämpsu tasemele

«Faktiliselt korrektne on see, et riik ei ole otsustanud seda aktsiakapitali suurendamist. Ma ei saa seda täna rohkem kommenteerida,» ütles Durejko investorteile tehtud konverentskõnes 13. veebruaril. «Otsus võib tulla, aga ei pruugi tulla. See on seotud meie laenuvõimekuse tõstmisega. Ma ei taha öelda, et siin oleks otsest seost gaasijaamaga. Meil on kindlasti plaan investeerida gaasijaamadesse, aga kui vaadata kogu kontserni, siis täna investeeringute plaan on selles osas kitsas.»