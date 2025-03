Tesla aktsionäride jaoks on ettevõtte väärtusest vaid mõne kuuga haihtunud 750 miljardit dollarit. JPMorgani analüütikud märkisid kolmapäeval, et neil on raske leida autotööstuse ajaloost teist näidet, kus mõni bränd oleks nii kiiresti kaotanud nii palju turuväärtust. «Lähimad sarnased näited pärinevad Koreast ja Jaapanist, kui vastavalt 2017. aastal ja 2012. aastal kõigutasid turge diplomaatilised erimeelsused Hiinaga. Samas puudutasid need aga suuresti vaid müüke Hiinas. Tesla raskused ei piirdu aga ühe konkreetse turuga,» kirjeldasid JPMorgani analüütikud Business Insiderile.