TORMILINE KASV Eesti kinnisvarahinnad on 15 aastaga kordistunud

Eurostati aasta alguses avaldatud statistika kohaselt on Eesti ja Ungari kinnisvarahinnad 2010. aastast kuni 2024. aasta kolmanda kvartalini kolmekordistunud. Mõlemas riigis on kinnisvarahinnad kasvanud 230 protsenti, millega hoiavad kaks sama keelkonna riiki Euroopa Liidus esikohta, järgnevad Leedu (180 protsenti) ja Läti (154 protsenti).

«Meie piirkonna majandusel on läinud küllalt hästi ja Leedul viimastel aastatel isegi väga hästi – see on ka peamine põhjus, miks Leedu on kinnisvarahindade vaatest meile järele tulemas. Ungari majandusel nii hästi ei lähe, kuid samas pole neil ka midagi kehvasti. Sealse kinnisvara hinnakasvu põhjus peitub majanduse konvergentsis ehk ühtlustumises Kesk-Euroopa kinnisvara hinnatasemega,» sõnas Rebane.