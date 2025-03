Riik tellib ettevõtjatele ekspordiportaali – hind 3 miljonit eurot

Välisminister Margus Tsahkna andis pressiteate vahendusel teada, et riik on seadnud ambitsioonika eesmärgi kahekordistada Eesti eksport järgmise kümne aasta jooksul. «Mida rohkem Eesti ettevõtted erinevatesse riikidesse tooteid ja teenuseid müüvad, seda paremini meil riigi ja rahvana läheb. Just sellepärast peame ka ettevõtetele mõeldud riikliku tugisüsteemi läbi digitaalsete lahenduste efektiivsemaks muutma ning tegema kõik, et eelmise kvartali majanduse kasvutrend pikemalt jätkuks,» ütles Tsahkna.