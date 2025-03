Donald Trumpi äkilised otsused on börsiinvestorid ära ehmatanud

Nüüd on tema teine ametiaeg kestnud küll vaid veidi alla kahe kuu, aga edukast börsist ja vara väärtuse kasvatamisest pole esialgu veel juttugi. Seni on läinud kõik vastupidi. USA aktsiaturgudelt on haihtunud triljonite dollarite väärtuses inimeste vara ning taas on hakatud rääkima majanduslangusest.