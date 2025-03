Wolti statistika paljastab, kui tihti asendatakse uue aasta lubadus lohutustoiduga

Kuigi võiks arvata, et uue aasta alguses suureneb tervislike roogade, näiteks salatite ja kergemate toitude tarbimine, näitavad tellimuste statistilised andmed hoopis vastupidist. Võrreldes novembri ja detsembriga vähenes Eestis jaanuaris ja veebruaris tervisliku toidu ja salatite tellimine 6,5%, Leedus 4% ja Lätis 9,5%. Samal ajal on toitvate ja mugavust pakkuvate roogade, näiteks burgerite ja pitsade populaarsus püsinud kõrgel.

Üheks põhjuseks võib olla aastaaeg ja ilm – külmadel ja pimedatel kuudel kipuvad inimesed eelistama toekamaid eineid, mis pakuvad nii energiat kui ka lohutustunnet. Paljud alustavad aasta alguses tervislikuma eluviisiga lootuses saada paremaks versiooniks iseendast, kuid juba jaanuari teises pooles hakkab entusiasm raugema. Psühholoog Margus Maksimovi sõnul on just siis kriitiline hetk, mil paljud loobuvad oma lubadustest. «Sageli tekib süütunne, et lubadus oli küll antud, aga nüüd on aeg möödas ja ollakse samas punktis, kus aasta tagasi,» selgitab ta.