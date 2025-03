«Lõhkeainetehase rajamine on Eesti jaoks strateegiline otsus,» ütles peaminister Kristen Michal pressiteate vahendusel. «Arvestades sõda Ukrainas, on selge, et lõhkeainet tuleb Euroopas rohkem toota,» toonitas ta. Samuti nentis peaminister, et lõhkeainetehase rajamine kasvatab Eesti kui kaitsetööstuse asukohamaa atraktiivsust, mis on oluline osa valitsuse plaanist kasvatada Eesti kaitsevõime kaudu ka Eesti majandust.