TELEHOMMIK Notar: ilma notarita jookseksid kohtud umbe ja õigusteenus maksaks inimestele kordades rohkem

Sepa sõnul ei ole asi selles, et väljaspool Tallinnat ja Tartut tegutsevatele notaritele ei jaguks tehinguid – tööd on, kuid notarite käibed erinevad piirkonniti mitmekordselt. See on viinud omakorda järelkasvu probleemini ja meediast on läbi käinud, et mõne aasta pärast lähevad paljud notarid väiksemates linnades pensionile, kuid noored ei soovi enam Tallinnast ja Tartust väljapoole madalate tasude tõttu notarikohale kandideerida.