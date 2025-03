Markus Villig liitus Rootsi maksefirma Klarnaga

Markus Villig on Bolt'i asutaja ja tegevjuht, kes on juhtinud ettevõtte kasvu alates selle loomisest 2013. aastal. Tänaseks teenindab Bolt üle 200 miljoni kliendi ja teenib 2 miljardit eurot tulu. Villig on ka Euroopa noorim miljardiettevõtte asutaja.